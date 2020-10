Misure anti Covid a Napoli, alle 18 i negozi spengono le luci: Solidali con chi è costretto a chiudere (Di giovedì 29 ottobre 2020) luci spente alle 18, a Napoli, da Piazza Dante a Piazza Carità: i commercianti del Centro naturale commerciale SpaccaNapoli spegneranno le luci dei propri negozi in segno di solidarietà con i titolari dei pubblici esercizi che devono chiudere al pubblico alle 18, così come previsto dall’ultimo Dpcm, e chiedere sostegni concreti. “La nostra – spiega Antonio Bellisario, titolare di un negozio di fotografia del centro antico della città – vuole essere una dimostrazione di cosa significhi stare chiusi, a luci spente. Lo facciamo per solidarietà con chi deve chiudere per forza”. I commercianti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020)spente18, a, da Piazza Dante a Piazza Carità: i commercidel Centro naturale commerciale Spaccaspegneranno ledei propriin segno di solidarietà con i titolari dei pubblici esercizi che devonoal pubblico18, così come previsto dall’ultimo Dpcm, e chiedere sostegni concreti. “La nostra – spiega Antonio Bellisario, titolare di uno di fotografia del centroco della città – vuole essere una dimostrazione di cosa significhi stare chiusi, aspente. Lo facciamo per solidarietà con chi deveper forza”. I commerci...

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Misure anti-virus in carcere, Bonafede: "Fuori chi ha meno di 18 mesi ma nessun permesso per mafiosi e rivoltosi" la Repubblica il video del funzionario di polizia che incita gli agenti ad ammazzare i manifestanti col fumo 1

Perché determinati eventi specifici possono servire catalizzare i movimenti sociali contro lo Stato. protesta per le misure anti covid un momento degli scontri a milano il video del funzionario di ...

Decreto Ristori: bonus affitti

Il credito d’imposta del 60% per le locazioni viene esteso a ottobre, novembre e fino a dicembre. Ad averne diritto saranno le attività colpite dalle nuove restrizioni, e spetterà anche sopra i 5 mili ...

