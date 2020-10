Miss Italia 2019, Carolina Stramare non ha ancora abbandonato lo scettro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è ancora la reginetta di bellezza. In questo momento si trova a Shangai, prima in quarantena e adesso… Carolina Stramare è ancora la reginetta di bellezza, è stata eletta Miss Italia 2019, ma nessuno ha ancora ereditato il suo scettro. In questo anno particolare l’edizione 2020 non si è tenuta, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020), èla reginetta di bellezza. In questo momento si trova a Shangai, prima in quarantena e adesso…la reginetta di bellezza, è stata eletta, ma nessuno haereditato il suo. In questo anno particolare l’edizione 2020 non si è tenuta, … L'articolo proviene da YesLife.it.

