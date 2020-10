Miozzo (Cts): "Rispettiamo le regole o fra 15 giorni torneremo al lockdown" (Di giovedì 29 ottobre 2020) ’Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudo esperti che hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi. Che siano i politici a criticare le indicazioni del Cts mi sembra quasi legittimo, è nel pieno diritto. Che siano dei tecnici a dire cose inesatte e fuorvianti è molto meno legittimo″.Lo dice al Corriere della Sera Agostino Miozzo, a capo del Comitato tecnico scientifico, che aggiunge:″Fra due settimane sapremo se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile. Solo con il rispetto rigoroso delle regole, il lockdown potrà essere ricordato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) ’Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudo esperti che hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi. Che siano i politici a criticare le indicazioni del Cts mi sembra quasi legittimo, è nel pieno diritto. Che siano dei tecnici a dire cose inesatte e fuorvianti è molto meno legittimo″.Lo dice al Corriere della Sera Agostino, a capo del Comitato tecnico scientifico, che aggiunge:″Fra due settimane sapremo se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile. Solo con il rispetto rigoroso delle, ilpotrà essere ricordato ...

Così Agostino Miozzo, che presiede il Comitato tecnico scientifico. "E' l'ultimo tentativo per evitare il lockdown generale", ha aggiunto.

