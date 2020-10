Milan-Sparta Praga stasera in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildi Stefano Pioli si prepara a confrontarsi in casa contro lodi Vaclav Kotal nel secondo turno del Gruppo H di Europa League. I rossoneri, reduci dal pareggio pirotecnico contro la Roma in campionato, sono attualmente a tre punti in classifica per aver superato il Celtic in trasferta, mentre i cechi sono bloccati ancora a quota 0 per essere usciti sconfitti dalla gara di esordio contro il Lille. Primo faccia a faccia tra le due squadre in Europa League. Appuntamento da non perdere questa sera giovedì 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. La sfida sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.