Milan-Sparta Praga oggi | orario | tv | programma | streaming | formazioni Champions League

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo appuntamento per i gironi di Europa2020-2021. Nel Gruppo H la squadra di mister Pioli cerca i tre punti per muovere ancora un passo importante verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Celtic Glasgow della scorsa settimana, i rossoneri alle ore 18.55 se la vedranno con loin un incontro delicato soprattutto per i cechi che, all’esordio, hanno subito un pesantissimo 1-4 interno contro il Lille. Per la compagine meneghina è in arrivo una ghiotta occasione a San Siro per indirizzare in maniera ulteriore il girone e confermare l’ottimo momento di forma. Pochi i dubbi di formazione, con Tatarusanu ancora al posto di Donnarumma, quindi potrebbe esserci l’esordio di Dalot dal primo minuti sull’out di destra, con Tonali in mezzo al campo ...