Milan-Sparta Praga, le probabili formazioni del match (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Milan ospita a San Siro lo Sparta Praga, match valido per la seconda giornata del gruppo H di Europa League. Turnover per il Diavolo Seconda giornata del gruppo H dei gironi di Europa League, il Milan ospita lo Sparta Praga a San Siro. Il Diavolo cerca altri 3 punti dopo l'ottimo esordio del Celtic Park, una vittoria garantirebbe ai rossoneri di arrivare alla doppia sfida contro il Lille a punteggio pieno e vicini alla qualificazione. QUI Milan – Confermato Tatarusanu tra i pali della porta rossonera. Il portiere romeno ha incassato la fiducia di staff tecnico e società nonostante l'errore grave contro la Roma e sarà lui il sostituto di Donnarumma fino al ritorno del portierone azzurro, fermo ai box causa ...

