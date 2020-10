Milan-Sparta Praga, i convocati di Pioli: ancora out Rebic (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro lo Sparta Praga, match valevole per il secondo turno del Gruppo H di Europa League, in programma questa sera alle ore 18:55 a San Siro. Di seguito l’elenco completo: Portieri: A. Donnarumma, Tătărușanu, Moleri. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefano, tecnico del, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida contro lo, match valevole per il secondo turno del Gruppo H di Europa League, in programma questa sera alle ore 18:55 a San Siro. Di seguito l’elenco completo: Portieri: A. Donnarumma, Tătărușanu, Moleri. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic sarà titolare contro lo #SpartaPraga - MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - sportface2016 : #Milan, #Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match contro lo #SpartaPraga - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Milan-Sparta Praga, le probabili formazioni ? #MilanSpartaPraga Calcio d'inizio alle 18.55 LIVE su Sky Sport Uno #SkyUEL #UEL… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Milan-Sparta Praga, dove vedere l'Europa League in tv e streaming #SkyUEL #UEL #SkySport #MilanSpartaPraga #Milan #SpartaPrag… -