Milan-Sparta Praga diretta tv e streaming Europa League | dove vedere il match

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020)si gioca oggi giovedì 29 ottobre 2020 per la seconda giornata del girone di. Il fischio d'inizio della sfida è previsto per le 18.55. Dopo la vittoria del primo turno, il Diavolo cercherà conferme per rimanere in vetta al raggruppamento., le probabili formazionicaption id="attachment 1038259" align="alignnone" width="518"(getty images)/captionScelte praticamente obbligate per entrambe le squadre. Ildi Pioli si schiererà con Tatarusanu tra i pali dopo l'esordio non felice in campionato; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot in difesa; Tonali, Bennacer in mezzo al campo; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz alle spalle di ...