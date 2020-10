Milan-Sparta Praga 3-0 | Diavolo a punteggio pieno in Europa

Leggi su zon

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Facile vittoria delche batte a San Siro 3-0 loe si conferma primo e anel suo girone diLeaguesul velluto inLeague. I rossoneri si sbarazzano con estrema facilità delloe volano a quota 6 nel girone diLeague, ae saldamente in prima posizione. Il turnover di Pioli regala ottime risposte: a segno Diaz, Leao e Dalot. Bene Tonali, in netta crescita rispetto alle ultime uscite, e Diogo Dalot, schierato come vice-Theo. La Partita Tutto secondo copione nel primo tempo. Ildomina la partita in lungo e in largo, in particolare da segnalare la crescita di ...