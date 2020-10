Milan, Pioli: «Staffetta preannunciata per Ibra, teniamo i piedi a terra» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefano Pioli è contento per la seconda vittoria consecutiva in Europa League. Ecco le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga. LA GARA – «La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare meglio in fase di controllo. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso. Le mie scelte saranno sempre più complicate perché stanno facendo tutti bene». IbraHIMOVIC – «La Staffetta l’avevo già preannuciata. Zlatan è un campione, probabilmente se glielo avessi chiesto avrebbe voluto continuare anche questa gara ma dobbiamo dosare gli impegni. Avremo una gara molto difficile ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefanoè contento per la seconda vittoria consecutiva in Europa League. Ecco le parole del tecnico delStefano, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga. LA GARA – «La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare meglio in fase di controllo. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso. Le mie scelte saranno sempre più complicate perché stanno facendo tutti bene».HIMOVIC – «Lal’avevo già preannuciata. Zlatan è un campione, probabilmente se glielo avessi chiesto avrebbe voluto continuare anche questa gara ma dobbiamo dosare gli impegni. Avremo una gara molto difficile ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - iogrilloo14 : RT @kT_Milano1899: Dietro una rinascita, dietro tanti progressi, dietro tanta dedizione e tanto lavoro, c'è solo il tuo nome. ONORE A STEF… - kT_Milano1899 : RT @kT_Milano1899: Dietro una rinascita, dietro tanti progressi, dietro tanta dedizione e tanto lavoro, c'è solo il tuo nome. ONORE A STEF… - Alemilanista86 : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan continua ad andare. C'è qualità e un buon lavoro di #Pioli. Buono davvero. #MilanSpartaPraga -