Milan, Pioli: “Passi in avanti per Tonali. Ibra, staffetta concordata con Leao” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Milan non si ferma più. I rossoneri vincono ancora in Europa League, dove la striscia dura ormai da cinque partite considerando i tre preliminari. La vittima odierna è lo Sparta Praga, superato per 3-0.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare qualcosa meglio in fase di costruzione. Stasera siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli altri ci hanno concesso. Le mie scelte sono complicate perché giochiamo tanto e perché stanno giocando tutti bene. Il segreto è che questi ragazzi lavorano con grande disponibilità, compattezza, unione e per me è facile chiamarli in causa. E poi abbiamo voluto una rosa ampia per ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilnon si ferma più. I rossoneri vincono ancora in Europa League, dove la striscia dura ormai da cinque partite considerando i tre preliminari. La vittima odierna è lo Sparta Praga, superato per 3-0.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare qualcosa meglio in fase di costruzione. Stasera siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli altri ci hanno concesso. Le mie scelte sono complicate perché giochiamo tanto e perché stanno giocando tutti bene. Il segreto è che questi ragazzi lavorano con grande disponibilità, compattezza, unione e per me è facile chiamarli in causa. E poi abbiamo voluto una rosa ampia per ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - Gazzetta_it : #Pioli dopo il 3-0 allo Sparta Praga: 'E' un #Milan con tanti titolari. Ibra sostituito? Era previsto' - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Teniamo i piedi piantati a terra, la stagione è lunga' - MilanLiveIT : La squadra di #Pioli sola in testa alla classifica dopo #MilanSparta -