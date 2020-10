Milan, il messaggio di Ibrahimovic: «Covid-19, vinciamo noi» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic si è messo alle spalle il coronavirus: il messaggio del fuoriclasse svedese sul Covid-19 Zlatan Ibrahimovic ha sconfitto brillantemente il coronavirus, tornando in campo più in forma che mai per guidare in campo il suo Milan. Visualizza questo post su Instagram Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. vinciamo noi! @regionelombardia.official Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:52 PDT Il fuoriclasse svedese, attraverso la Regione Lombardia, ha voluto recapitare un messaggio importante sulle misure preventive per limitare la trasmissione del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatansi è messo alle spalle il coronavirus: ildel fuoriclasse svedese sul-19 Zlatanha sconfitto brillantemente il coronavirus, tornando in campo più in forma che mai per guidare in campo il suo. Visualizza questo post su Instagram Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre.noi! @regionelombardia.official Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatan) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:52 PDT Il fuoriclasse svedese, attraverso la Regione Lombardia, ha voluto recapitare unimportante sulle misure preventive per limitare la trasmissione del ...

Il campione del Milan, che ha sconfitto il Covid ... Lo fa a modo suo, con un messaggio forte, netto e concreto. “L’idea di coinvolgere Ibra – spiega il governatore – mi è venuta la ...

Il calciatore del Milan è protagonista di un video nel quale chiede il rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina ...

