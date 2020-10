Milan, Ibrahimovic testimonial campagna sensibilizzazione Lombardia: “Non siete Zlatan, non sfidate il Covid” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic è il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione di Regione Lombardia.Dopo essere stato colpito dal Coronavirus ed essere guarito, l'attaccante svedese del Milan, scende in campo per far capire l'importanza di mascherine e distanziamento in questo delicato momento santario, legato alla diffusione mondiale del Covid-19.Ironia e sarcasmo sono gli imperativi di Ibrahimovic, che in un messaggio video pubblicato sui social e girato sul Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia ha affermato: "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi". Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020)è ildella nuovadidi Regione.Dopo essere stato colpito dal Coronavirus ed essere guarito, l'attaccante svedese del, scende in campo per far capire l'importanza di mascherine e distanziamento in questo delicato momento santario, legato alla diffusione mondiale del Covid-19.Ironia e sarcasmo sono gli imperativi di, che in un messaggio video pubblicato sui social e girato sul Belvedere al 39esimo piano di Palazzoha affermato: "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi".

