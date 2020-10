Milan, Ibrahimovic si supera: inizio magico (Di giovedì 29 ottobre 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il capocannoniere della Serie A , con tre doppiette in tre partite, è il miglior inizio di sempre. Con i suoi numeri ha eguagliato la partenza con il Psg del ... Leggi su milanlive (Di giovedì 29 ottobre 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il capocannoniere della Serie A , con tre doppiette in tre partite, è il migliordi sempre. Con i suoi numeri ha eguagliato la partenza con il Psg del ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 son… - AntoVitiello : Finisce 3-3 #MilanRoma, condizionata dagli errori arbitrali e dal pasticcio di #Tatarusanu. Tante occasioni per i r… - MilanWorldForum : L'appello di Ibra pro mascherine:'Tu non sei Zlatan...' -) - it_mainsport : RT @it_mainsport: Questa sera il #Milan giocherà la seconda partita del girone di #EuropaLeague . Si sentirà l'assenza di Donnarumma o bast… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Ibrahimovic, spot con Regione Lombardia contro il Coronavirus: Attraverso il proprio account In… -