Migranti, “naufragio al largo delle coste del Senegal: almeno 140 morti. A bordo erano in 200” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’imbarcazione con circa 200 Migranti a bordo è affondata al largo delle coste Senegalesi. Le persone annegate sono almeno 140 e si tratta del più grave naufragio registrato dall’inizio dell’anno. La notizia arriva dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che cita i media locali, secondo i quali 59 persone sono state tratte in salvo dalla Marina Senegalese e spagnola e da pescatori locali, che hanno anche recuperato i resti di altre 20 persone. Il governo del Senegal e l’Oim hanno organizzato una missione per valutare le condizioni dei sopravvissuti, fornendo loro immediata assistenza. “Chiediamo l’unità tra i governi, i partner e la comunità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’imbarcazione con circa 200è affondata alesi. Le persone annegate sono140 e si tratta del più grave naufragio registrato dall’inizio dell’anno. La notizia arriva dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che cita i media locali, secondo i quali 59 persone sono state tratte in salvo dalla Marinaese e spagnola e da pescatori locali, che hanno anche recuperato i resti di altre 20 persone. Il governo dele l’Oim hanno organizzato una missione per valutare le condizioni dei sopravvissuti, fornendo loro immediata assistenza. “Chiediamo l’unità tra i governi, i partner e la comunità ...

