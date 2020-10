Miglior Panettone Classico del Mondo 2020: vince il giovane Ruggiero Carli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il giovane Pastry Chef Ruggiero Carli ha conquistato la medaglia d’oro per il suo Panettone Classico al “Concorso Mondiale Miglior Panettone del Mondo” organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc), che si è svolto lo scorso fine settimana a Roma presso il CineCittà World, in ottemperanza delle norme di distanziamento richieste dall’emergenza Covid-19. È un’emozione indescrivibile! Sono molto contento non solo per me ma anche per i miei colleghi Angela e Aleandro, che lavorano al mio fianco tutti i giorni – afferma Ruggiero Carli – Questo è un riconoscimento importante che dedico alla famiglia Muzzi e alla ... Leggi su winemag (Di giovedì 29 ottobre 2020) IlPastry Chefha conquistato la medaglia d’oro per il suoal “Concorso Mondialedel” organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc), che si è svolto lo scorso fine settimana a Roma presso il CineCittà World, in ottemperanza delle norme di distanziamento richieste dall’emergenza Covid-19. È un’emozione indescrivibile! Sono molto contento non solo per me ma anche per i miei colleghi Angela e Aleandro, che lavorano al mio fianco tutti i giorni – afferma– Questo è un riconoscimento importante che dedico alla famiglia Muzzi e alla ...

