“Mi ha presa” | Ornella Vanoni annuncia di essere positiva al Covid E la Loren ammette | “Ho paura”

Con un post su Facebook e una foto che la ritrae a letto, con il piumone che la copre fin sopra la testa, Ornella Vanoni ha comunicato stamattina di essere positiva al Covid. La cantante 86enne, però, non ha perso neanche in questa occasione la sua verve, che la rende amatissima anche come personaggio, oltre che come interprete fra le più raffinate del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni positiva al Covid: "Mi ha presa" "Mi ha presa! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo", sono state le poche parole del post, che in appena un'ora ha ricevuto quasi 300 commenti e più di 1500 di incoraggiamento.

