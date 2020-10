Meteo | le previsioni di venerdì 30 ottobre

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’estate di San Martino arriva in anticipo e regala temperature miti e sopra la media stagionale soprattutto al Nord. Venerdì 30sarà il primo giorno in cui un’alta pressione proveniente dall’Africa garantirà condizioni stabili più o meno su tutto il Paese. Lo stesso fenomeno però porterà nebbia in diverse aree dello Stivale, soprattutto sulle zone pianeggianti del Nord e della Toscana, e locali annuvolamenti (LE).