Meteo Italia sul lungo termine | il caldo anomalo verrà spazzato via

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Come detto nei precedenti articoli i modelli matematici di previsione stanno cercando di trovare la quadra, cercando la soluzione al "rebus anticiclonico" che da qui a una settimana porterà inevitabili aggiustamenti di tiro e proiezioni Meteo climatiche discordanti. L'affermazione dell'Alta Pressione è conclamata, a quanto pare potrebbero esserci due "ondate". La prima è in fase di realizzazione e si consoliderà nel corso del weekend, la seconda potrebbe intervenire nella prima settimana di novembre allorquando un affondo depressionario atlantico dovrebbe puntare con decisione la Penisola iberica. E' evidente che in questo caso si andrebbe incontro a un promontorio anticiclonico africano, la cui durata tuttavia potrebbe essere limitata nel ...

