Meteo Campania | maltempo alle spalle | arriva l’estate di San Martino

Meteo Campania: a partire da queste ore un vasto anticiclone di origine africana conquisterà gradualmente l'Italia: è arrivata l'estate di San Martino. L'estate di San Martino quest'anno arriverà in anticipo. A partire da queste ultime ore un vasto anticiclone di origine africana conquisterà gradualmente l'Italia, garantendo giornate soleggiate con clima mite, ma portando anche un'insidia: la nebbia. Da oggi tutte le regioni saranno protette dall'anticiclone e inizierà ufficialmente l'estate di San Martino. Le giornate saranno ampiamente soleggiate al Centro-Sud, in Campania, Puglia, Calabria e le altre regioni e su tutti i rilievi. Ma in autunno (e anche in inverno) la presenza dell'anticiclone può portare anche fenomeni di nebbia.

