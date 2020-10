METEO 7 Giorni. ANTICICLONE AFRICANO porta Estate di San Martino anticipata (Di giovedì 29 ottobre 2020) METEO SINO AL 4 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione, responsabile del maltempo dei Giorni scorsi, è ormai solo un ricordo, essendo sfilata definitivamente verso est. L’Italia è così ora quasi del tutto protetta dal ramo orientale di un robusto ANTICICLONE, con massimi di pressione al momento collocati tra la Penisola Iberica e la Francia sud-occidentale. L’alta pressione, in espansione verso l’Italia, si avvale in modo sempre più evidente della spinta di aria più calda di matrice subtropicale. Il cuore dell’ANTICICLONE relegato ad ovest favorisce qualche disturbo limitato sull’Italia, con addensamenti veicolati dal flusso in quota nord-occidentale. Aria umida favorisce la presenza di copertura nuvolosa sulle aree tirreniche, specie ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020)SINO AL 4 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione, responsabile del maltempo deiscorsi, è ormai solo un ricordo, essendo sfilata definitivamente verso est. L’Italia è così ora quasi del tutto protetta dal ramo orientale di un robusto, con massimi di pressione al momento collocati tra la Penisola Iberica e la Francia sud-occidentale. L’alta pressione, in espansione verso l’Italia, si avvale in modo sempre più evidente della spinta di aria più calda di matrice subtropicale. Il cuore dell’relegato ad ovest favorisce qualche disturbo limitato sull’Italia, con addensamenti veicolati dal flusso in quota nord-occidentale. Aria umida favorisce la presenza di copertura nuvolosa sulle aree tirreniche, specie ...

