Messico | 59 corpi trovati in fosse comuni

(ANSA) – CELAYA (MESSICO), 29 OTT – Almeno 59 corpi sono stati trovati in fosse comuni clandestine nello stato messicano centrale di Guanajuato, ha reso noto ieri sera la governativa Commissione ...

