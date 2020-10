Mercoledì 28 Ottobre 2020 – 269ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 29 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha ripreso l’esame del ddl n. 1721, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019, congiunto all’esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020 (Doc. LXXXVI n. 3) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2019 (Doc. LXXXVII n. 3). La legge di delegazione europea, nel testo proposto dalla Commissione, dà attuazione a 38 direttive e adegua l’ordinamento a 18 regolamenti, in diverse materie quali lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’energia elettrica, le pratiche commerciali sleali nella filiera ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha ripreso l’esame del ddl n. 1721, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019, congiunto all’esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno(Doc. LXXXVI n. 3) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2019 (Doc. LXXXVII n. 3). La legge di delegazione europea, nel testo proposto dalla Commissione, dà attuazione a 38 direttive e adegua l’ordinamento a 18 regolamenti, in diverse materie quali lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’energia elettrica, le pratiche commerciali sleali nella filiera ...

