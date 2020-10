Meloni attacca il Governo: “L’unica attività sacrificabile è la vostra” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’intervento di Giorgia Meloni durante l’informativa alla Camera di Giuseppe Conte. ROMA – L’intervento di Giorgia Meloni durante l’informativa alla Camera del premier Conte sul dpcm 24 ottobre 2020: “A sempre più italiani pare che questo Governo non ci stia capendo molto. Non perché lo denunciamo noi, ma perché lo confessate voi nel momento stesso in cui sfornate tre dpcm in 12 giorni“. “In questi mesi – ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia – il Governo ha avuto poteri e risorse mai viste. Avete avuto tutto quello di cui c’era bisogno per fare del vostro meglio, compresa la possibilità di scavalcare il Parlamento. Noi continuiamo a parlare di emergenza, che significa situazione imprevista. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’intervento di Giorgiadurante l’informativa alla Camera di Giuseppe Conte. ROMA – L’intervento di Giorgiadurante l’informativa alla Camera del premier Conte sul dpcm 24 ottobre 2020: “A sempre più italiani pare che questonon ci stia capendo molto. Non perché lo denunciamo noi, ma perché lo confessate voi nel momento stesso in cui sfornate tre dpcm in 12 giorni“. “In questi mesi – hato la leader di Fratelli d’Italia – ilha avuto poteri e risorse mai viste. Avete avuto tutto quello di cui c’era bisogno per fare del vostro meglio, compresa la possibilità di scavalcare il Parlamento. Noi continuiamo a parlare di emergenza, che significa situazione imprevista. ...

La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi: 'Certi politici stanno avendo la faccia come il Bolsonaro. Salvini è uno che faceva self… - NewsMondo1 : Meloni attacca il Governo: “L’unica attività sacrificabile è la vostra” - Janphranko : E' chiaro che la #Meloni non ha ne conoscenza, ne argomenti ne proposte riguardo emergenza covid, sta sparando una… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Come Re Sole'. Giorgia #Meloni attacca Giuseppe #Conte: “Dice che il voto in Parlamento sui Dpcm non lo riguarda? Mi… - MF_Marina_ : RT @Libero_official: 'Come Re Sole'. Giorgia #Meloni attacca Giuseppe #Conte: “Dice che il voto in Parlamento sui Dpcm non lo riguarda? Mi… -