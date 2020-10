Meloni al governo: «Scendete da piedistallo. Avete usato la pandemia per fare un’infornata di nomine» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgia Meloni contro Conte e il suo esecutivo. Dopo l’informativa del premier sull’ultimo Dpcm in Aula alla Camera, la leader di FdI non ha dubbi: un governo di negazionisti ha pensato alle nomine e fallito su migranti, scuola, imprese. «Scendete dal piedistallo e guardate in faccia la gente». Insomma, per la Meloni la misura è davvero colma. Nel contrasto al dilagare del coronavirus, i membri dell’esecutivo giallorosso hanno fallito su tutti i fronti, deludendo e mettendo in seria difficoltà aziende e imprese, e non solo sul piano economico. «Non ci sono scuse per quello che sta accadendo – ha dichiarato la Meloni nella sua disamina –. L’Italia rischia di ritrovarsi in una situazione peggiore di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgiacontro Conte e il suo esecutivo. Dopo l’informativa del premier sull’ultimo Dpcm in Aula alla Camera, la leader di FdI non ha dubbi: undi negazionisti ha pensato allee fallito su migranti, scuola, imprese. «dale guardate in faccia la gente». Insomma, per lala misura è davvero colma. Nel contrasto al dilagare del coronavirus, i membri dell’esecutivo giallorosso hanno fallito su tutti i fronti, deludendo e mettendo in seria difficoltà aziende e imprese, e non solo sul piano economico. «Non ci sono scuse per quello che sta accadendo – ha dichiarato lanella sua disamina –. L’Italia rischia di ritrovarsi in una situazione peggiore di ...

