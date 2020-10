Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, nuova crisi? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sembra esserci aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl avrebbe trascorso alcuni giorni a casa dell’amica Arianna Alessi, senza presentarsi allo stadio per le prime partite del marito calciatore con la sua nuova squadra, il Monza. Due elementi che, secondo la ricostruzione di Chi, testimonierebbero le tensioni all’interno della coppia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sembra esserci aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl avrebbe trascorso alcuni giorni a casa dell’amica Arianna Alessi, senza presentarsi allo stadio per le prime partite del marito calciatore con la sua nuova squadra, il Monza. Due elementi che, secondo la ricostruzione di Chi, testimonierebbero le tensioni all’interno della coppia.

