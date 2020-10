Melania Trump ha una sosia? L'indizio svelato da una teoria cospirazionista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda una teoria nata tre anni fa Melania Trump ha una sosia che accompagna Donald Trump in alcune uscite pubbliche: se è sorridente vuol dire che è la fake Melania, dicono i cospirazionisti. Quando Melania Trump è accanto a Donald Trump e sorride troppo, allora vuol dire che al posto della First Lady c'è la sua sosia sorridente. Da circa tre anni sul web gira la strana teoria secondo la quale l'ex modella e moglie del Presidente degli Stati Uniti avrebbe una controfigura che la sostituisce in alcune uscite pubbliche. Su Twitter, nel 2017, è nato l'hashtag #MelaniaTrumpdouble e #fakeMelania: è accaduto durante ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda unanata tre anni faha unache accompagna Donaldin alcune uscite pubbliche: se è sorridente vuol dire che è la fake, dicono i cospirazionisti. Quandoè accanto a Donalde sorride troppo, allora vuol dire che al posto della First Lady c'è la suasorridente. Da circa tre anni sul web gira la stranasecondo la quale l'ex modella e moglie del Presidente degli Stati Uniti avrebbe una controfigura che la sostituisce in alcune uscite pubbliche. Su Twitter, nel 2017, è nato l'hashtag #double e #fake: è accaduto durante ...

repubblica : Melania Trump: 'Non condivido come mio marito usa Twitter' - Italia_Notizie : Melania Trump e la sua sosia (che non le somiglia per niente): ecco perché se ne parla di nuovo - clikservernet : Melania Trump e la sua sosia (che non le somiglia per niente): ecco perché se ne parla di nuovo - Noovyis : (Melania Trump e la sua sosia (che non le somiglia per niente): ecco perché se ne parla di nuovo) Playhitmusic -… - FQMagazineit : Melania Trump e la sua sosia (che non le somiglia per niente): ecco perché se ne parla di nuovo -