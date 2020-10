Melania Trump ha una sosia: le nuove conferme dei complottisti a ridosso delle presidenziali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una sosia per Melania Trump? Creato circa tre anni fa, l’hashtag #FakeMelania è tornato a svettare nelle ultime ore tra i trend di Twitter: il motivo? Un sorriso di troppo, di quelli che la vera Melania non avrebbe certo fatto. E così, si ripresenta la teoria dei cospiratori statunitensi secondo cui la first lady avrebbe una sosia di cui il tycoon si ‘servirebbe’ in alcuni dei suoi viaggi. L’idea che Donald Trump portasse con sé una controfigura si era concretizzata già nel 2017 quando, durante un’uscita pubblica con l’ex modella accanto, il presidente pronunciò una frase piuttosto ambigua: “Mia moglie, Melania, sembra essere proprio qui”. Leggi anche >> QAnon: Il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unaper? Creato circa tre anni fa, l’hashtag #Fakeè tornato a svettare nelle ultime ore tra i trend di Twitter: il motivo? Un sorriso di troppo, di quelli che la veranon avrebbe certo fatto. E così, si ripresenta la teoria dei cospiratori statunitensi secondo cui la first lady avrebbe unadi cui il tycoon si ‘servirebbe’ in alcuni dei suoi viaggi. L’idea che Donaldportasse con sé una controfigura si era concretizzata già nel 2017 quando, durante un’uscita pubblica con l’ex modella accanto, il presidente pronunciò una frase piuttosto ambigua: “Mia moglie,, sembra essere proprio qui”. Leggi anche >> QAnon: Il ...

GossipItalia3 : Melania Trump ha una sosia: le nuove conferme dei complottisti a ridosso delle presidenziali #gossipitalianews - giuseppeadurno : Melania Trump, le parole su Donald che nessuno si aspettava: 'Coronavirus, come ci vogliono distruggere' - RivistaStudio : Secondo una strana teoria, Melania Trump userebbe spesso alcune controfigure, le 'fake Melania'. Alcune foto lo dim… - Federic92347330 : RT @Twittytwitty17: 'Compra un campo da golfo poi gioca da solo o con Melania e si fa segnare come vincitore del torneo. Per forza, hai gio… - clikservernet : Melania Trump ha una sosia? L’indizio svelato da una teoria cospirazionista -

Ultime Notizie dalla rete : Melania Trump HTTP/1.1 Server Too Busy