Melania Trump e la sua sosia (che non le somiglia per niente): ecco perché se ne parla di nuovo (Di giovedì 29 ottobre 2020) I sosia di Elvis facciano un passo di lato. È ora di far entrare in scena lo show del #FakeMelania, ovvero la teoria per la quale esista almeno una sosia di Melania Trump. Manca davvero una manciata di giorni alle elezioni presidenziali in cui si deciderà, tra Donald Trump e Joe Biden, il nuovo presidente degli Stati Uniti, e come un fulmine a ciel sereno, ecco che i cospiratori statunitensi di Twitter tornano a cavalcare l’ipotesi che TheDonald porti con sé una Melania non Melania. Una “body double”, insomma. Una sosia della first lady, oltretutto, mal fatta. La foto della discordia è un recente scatto (22 ottobre) con Donald e Melania a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Idi Elvis facciano un passo di lato. È ora di far entrare in scena lo show del #Fake, ovvero la teoria per la quale esista almeno unadi. Manca davvero una manciata di giorni alle elezioni presidenziali in cui si deciderà, tra Donalde Joe Biden, ilpresidente degli Stati Uniti, e come un fulmine a ciel sereno,che i cospiratori statunitensi di Twitter tornano a cavalcare l’ipotesi che TheDonald porti con sé unanon. Una “body double”, insomma. Unadella first lady, oltretutto, mal fatta. La foto della discordia è un recente scatto (22 ottobre) con Donald ea ...

