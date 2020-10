Melania Trump, Donald si porta dietro la sosia: che fine ha fatto quella vera? [FOTO] (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che fine ha fatto Melania Trump? Gli americani sono sempre più convinti che le condizioni di salute della first lady siano seriamente compromesse e su twitter gli utenti tornano a parlare della sosia di Melania Trump: ecco tutti i dettagli della notizia che sta spopolando in rete. Melania Trump sostituita dalla sosia: la notizia fa il giro del web Qualche settimana fa il presidente Donald Trump e la moglie Melania Trump avevano annunciato di essere risultati positivi al covid-19. Per il presidente si era reso necessario un ricovero, ma subito dopo è stato dimesso ed è tornato a ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cheha? Gli americani sono sempre più convinti che le condizioni di salute della first lady siano seriamente compromesse e su twitter gli utenti tornano a parlare delladi: ecco tutti i dettagli della notizia che sta spopolando in rete.sostituita dalla: la notizia fa il giro del web Qualche settimana fa il presidentee la moglieavevano annunciato di essere risultati positivi al covid-19. Per il presidente si era reso necessario un ricovero, ma subito dopo è stato dimesso ed è tornato a ...

