Meghan Markle | Harry | Kate Middleton e William | se «la rottura è irreparabile»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) C’erano una volta i Fab Four di casa Windsor. C’erano – appunto – perché oggi come non mai Sussex e Cambridge appaiono distanti, non solo geograficamente. Da una parte il principe Harry e Meghan Markle, volati in America dopo essersi dimessi da membri «senior» della famiglia reale, dall’altra l’erede al trono William e Kate Middleton, rientrati a Kensington Palace e sempre a loro agio nel ruolo istituzionale.