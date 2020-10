Mediobanca, nuovo CdA conferma Pagliaro Presidente e Nagel AD (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha nominato Renato Pagliaro Presidente, Maurizia Angelo Comneno Vice Presidente, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio; il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale. Il Consiglio ha altresì valutato preliminarmente che il requisito di indipendenza sussiste in capo ai Consiglieri Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valérie Horterfeux, Maximo Ibarra, Alberto Lupoi, Vittorio Pignatti Morano e costituito al proprio interno i seguenti comitati endoconsiliari: Comitato Esecutivo, composto da Alberto Nagel (Presidente), Maurizia Angelo Comneno, Gabriele ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha nominato Renato, Maurizia Angelo Comneno Vice, AlbertoAmministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio; il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale. Il Consiglio ha altresì valutato preliminarmente che il requisito di indipendenza sussiste in capo ai Consiglieri Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valérie Horterfeux, Maximo Ibarra, Alberto Lupoi, Vittorio Pignatti Morano e costituito al proprio interno i seguenti comitati endoconsiliari: Comitato Esecutivo, composto da Alberto), Maurizia Angelo Comneno, Gabriele ...

