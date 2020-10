Media | PwC | Covid peserà su affari | ricavi -9 | 5% nel 2020 per mercato

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Ilpeserà anche sulentertainment&nel. Il giro d'del settore si fermerà a 30,9 miliardi di euro, in calo del 9,5% rispetto al 2019, di cui 24,1 miliardi legati alla spesa dei consumatori e 6,8 miliardi alpubblicitario (-19,7%), secondo l'ultimo rapporto di PwC. Gli effetti della pandemia continueranno a propagarsi anche nei prossimi anni ma, seppur con effetti ancora in fase di definizione, si stima un trend di solida ripresa nel medio termine. Il tasso di crescita annua trae 2024 sarà del 3%, in linea con le aspettative di crescita delglobale (+2,8%). Nonostante il forte impatto sul, la traiettoria di crescita complessiva ...

PwC_Italia : #Italia2021 Il mercato della #Comunicazione resta incerto e attendiamo di capire come andranno i prossimi mesi. Sen… - PwCItaly_Deals : RT @PwC_Italia: #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” Con @DeAn… - PwCItaly_Cons : RT @PwC_Italia: #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” Con @DeAn… - TakeTheTweet : Competenze per riavviare il futuro: i media @PwC_Italia - PwC_Italia : #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” C… -

Ultime Notizie dalla rete : Media PwC

Metro

Per farlo il Governo ha uno strumento: diano alla Rai per intero il canone". A dirlo è Giancarlo Leone, presidente di Apa, durante un evento dedicato ai Media organizzato da PwC. "In questo momento - ...Si è tenuto il primo consiglio direttivo, eletto in precedenza nell’assemblea elettiva di Manageritalia Sicilia. Il primo adempimento è stato l’elezione a presidente di Carmine Pallante e a vicepresid ...