Maurizio Costanzo Show scoppia la polemica dopo la prima puntata il teatro era pieno (Di giovedì 29 ottobre 2020) dopo la messa in onda della prima puntata del “Maurizio Costanzo Show”, è polemica per il teatro pieno in piena emergenza covid, il programma, è stato registrato il 26 ottobre il giorno di entrata in vigore del nuovo Dpcm in una sala piena in ogni ordine di posto. Il pubblico del” Costanzo Show”, occupava tutte le poltrone del teatro, con gli spettatori separati fra loro da un pannello trasparente in plexiglass. Un’immagine che ha scatenato l’indignazione dei social, dove in tanti si chiedono perché per il talk di Maurizio Costanzo non valgano le stesse regole stabilite dal Dpcm per cinema e ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)la messa in onda delladel “”, èper ilin piena emergenza covid, il programma, è stato registrato il 26 ottobre il giorno di entrata in vigore del nuovo Dpcm in una sala piena in ogni ordine di posto. Il pubblico del””, occupava tutte le poltrone del, con gli spettatori separati fra loro da un pannello trasparente in plexiglass. Un’immagine che ha scatenato l’indignazione dei social, dove in tanti si chiedono perché per il talk dinon valgano le stesse regole stabilite dal Dpcm per cinema e ...

AdriMCMLXI : RT @papito1492: Se abbiamo 'onorevoli' come Sgarbi dovete ringraziare Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Due ex piduisti, insomma - papito1492 : Se abbiamo 'onorevoli' come Sgarbi dovete ringraziare Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Due ex piduisti, insomma - Vale4pigs : @giuliocavalli E poi anche se facesse i test molecolari, una volta che una persona è stata contagiata che fa Maurizio Costanzo? - FonteUfficiale : Ecco come fa Maurizio Costando ad andare in onda col pubblico e senza mascherina Il video: - _ilovedelpo : RT @LuigiMastro_: Intanto alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show, registrata il 26 ottobre, la situazione era questa. Tra gli ospiti… -