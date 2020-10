Maurizio Costanzo Show: il teatro è pieno di gente ma il conduttore risponde alle polemiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Maurizio Costanzo spiega la situazione in studio Due sere fa è andata in onda la prima puntata della nuova stagione dello storico Maurizio Costanzo Show. Il pubblico occupava tutte le sedie in platea. Nonostante le nuove precauzioni obbligatorie anti-covid da mantenere sia dentro che fuori dal piccolo schermo italiano, il Maurizio Costanzo Show procede senza alcun distanziamento, né sul palco tra i vari ospiti, né tra il pubblico seduto in platea. Il web è allora insorto contro questa modalità, dato che nel nuovo DPCM luoghi come i teatri e i cinema sono stati chiusi del tutto. Pochissime persone tra il pubblico indossavano la mascherina, solo del plexiglass tra una poltrona e l’altra. Il celebre ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)spiega la situazione in studio Due sere fa è andata in onda la prima puntata della nuova stagione dello storico. Il pubblico occupava tutte le sedie in platea. Nonostante le nuove precauzioni obbligatorie anti-covid da mantenere sia dentro che fuori dal piccolo schermo italiano, ilprocede senza alcun distanziamento, né sul palco tra i vari ospiti, né tra il pubblico seduto in platea. Il web è allora insorto contro questa modalità, dato che nel nuovo DPCM luoghi come i teatri e i cinema sono stati chiusi del tutto. Pochissime persone tra il pubblico indossavano la mascherina, solo del plexiglass tra una poltrona e l’altra. Il celebre ...

gaiagioiared : RT @ferdinantripodi: Teatro pieno al Maurizio #costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexiglass per tutti'. Maurizio 1 Cont… - Crissy_rm : Maurizio Costanzo ci deve spiegare la necessità di stipare a quel modo il Parioli per una trasmissione per la TV. C… - itsdevrij : RT @osforwin: Ho appena visto il post di caleel sul Maurizio Costanzo show ED HA RAGIONE MA È MAI POSSIBILE UNA COSA SIMILE??? https://t.co… - hobodafne : RT @osforwin: Ho appena visto il post di caleel sul Maurizio Costanzo show ED HA RAGIONE MA È MAI POSSIBILE UNA COSA SIMILE??? https://t.co… - MaxLandra : UNA STUPENDA #RAGGI AL #MAURIZIOCOSTANZOSHOW #Mcs -