Maurizio Costanzo risponde alle polemiche per il teatro pieno | ”pago il tampone a tutto il pubblico”

Leggi su trendit

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Martedì sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione delShow. Questa 39esima edizione arriva in un anno complicato, dove la parola d’ordine è: distanziamento sociale. Quello che, secondo le accuse del web, non vi era (o comunque non del) tra le fila del pubblico del programma. Non appena andato in onda, infatti, tutti hanno notato che il pubblico in studio era separato solo dal vetro in plexiglass e che le mascherine indossate erano pochissime. Un’immagine che ha colpito tutti, anche alla luce del nuovo DPCM entrato in vigore due giorni prima. Un DPCM che ha imposto la chiusura di luoghi di cultura come cinema e teatri perché centri in cui il Covid avrebbe più possibilità di fare contagi. La polemica per quanto visto nella prima puntata, ...