Mattino 5 | Sollecito nei guai | debiti milionari

Leggi su solodonna

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Stamattina nello studio di5 è stato ospitato Raffaeleche ha raccontato a Federica Panicucci la sua verità. Dopo il delitto di Perugia, infatti, per lui le cose non sono mai tornate alla normalità ed ora è sul lastrico! Raffaelenel 2007 venne coinvolto nelle indagini per l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher, la studentessa inglese misteriosamente uccisa. Dopo una lunga vicenda processuale, però, RaffaeleArticolo completo: dal blog SoloDonna