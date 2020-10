Matilde Brandi tira una frecciatina a Tommaso Zorzi che (inconsapevolmente) le risponde (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Matilde Brandi non piace Tommaso Zorzi ed a Tommaso Zorzi non piace Matilde Brandi: il sentimento è reciproco e le frecciatine fra i due continuano a volare a distanza. La ballerina, ospite al GF Vip Party, ha confessato che all’interno della casa del Grande Fratello Vip, molti temono Tommaso Zorzi a causa dei suoi followers su Instagram (arrivati ormai al milione). “I ragazzi nella casa hanno un po’ paura di Tommaso Zorzi, hanno paura a schierarsi contro di lui perché lui ha tanti followers. Il videomessaggio che ho fatto arrivare in Casa? Gli ho detto quello che penso da sempre. Ovvero che sia un ragazzo carismatico, che gli ho voluto bene e che gli ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anon piaceed anon piace: il sentimento è reciproco e le frecciatine fra i due continuano a volare a distanza. La ballerina, ospite al GF Vip Party, ha confessato che all’interno della casa del Grande Fratello Vip, molti temonoa causa dei suoi followers su Instagram (arrivati ormai al milione). “I ragazzi nella casa hanno un po’ paura di, hanno paura a schierarsi contro di lui perché lui ha tanti followers. Il videomessaggio che ho fatto arrivare in Casa? Gli ho detto quello che penso da sempre. Ovvero che sia un ragazzo carismatico, che gli ho voluto bene e che gli ...

