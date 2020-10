Matilde Brandi attacca Antonella Elia e rivela un messaggio privato che si sono scambiate (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Matilde Brandi è un fiume in piena e dopo aver tirato una frecciatina a Tommaso Zorzi ne ha tirata una anche ad Antonella Elia fra le colonne di SuperGuidaTv. “Antonella Elia sta seguendo un copione” – ha dichiarato Matilde Brandi – “Prima attaccava Stefania Orlando poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. … Secondo me arriveranno in finale Tommaso, Guenda e Maria Teresa. Oltre ad essere aiutati dal web sono favoriti da ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vipè un fiume in piena e dopo aver tirato una frecciatina a Tommaso Zorzi ne ha tirata una anche adfra le colonne di SuperGuidaTv. “sta seguendo un copione” – ha dichiarato– “Primava Stefania Orlando poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato adre me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto undicendo che era felice che partecipassi. … Secondo me arriveranno in finale Tommaso, Guenda e Maria Teresa. Oltre ad essere aiutati dal webfavoriti da ...

