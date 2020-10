Massimo Giannini esce dalla terapia intensiva: “Ora muoiono i giovani. Ho visto tutto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa Massimo Giannini, uscito dall’ospedale dopo tre settimane di ricovero dovuto alle conseguenze del Covid-19, racconta la sua esperienza nel reparto di terapia intensiva: “C’è bisogno di capire cosa succede lì dentro“. “Posso dire di essere stato fortunato, il peggio è alle spalle. Però è stata dura“. Esordisce così Massimo … L'articolo Massimo Giannini esce dalla terapia intensiva: “Ora muoiono i giovani. Ho visto tutto” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa, uscito dall’ospedale dopo tre settimane di ricovero dovuto alle conseguenze del Covid-19, racconta la sua esperienza nel reparto di: “C’è bisogno di capire cosa succede lì dentro“. “Posso dire di essere stato fortunato, il peggio è alle spalle. Però è stata dura“. Esordisce così… L'articolo: “Ora. Hotutto” proviene da Leggilo.org.

