Massara: «Difensore? Vediamo a gennaio. Vogliamo rinnovare il contratto di Donnarumma» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga. Donnarumma – «È un discorso attuale che stiamo affrontando da parecchio tempo col suo agente e con lui, in maniera serena e ci auguriamo proficua. C’è la volontà di prolungare e di farlo senza fretta, ma consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere». Difensore – «Il Difensore centrale poteva essere un’emergenza nel mercato concluso, vedremo come arriveremo a gennaio, recupereremo Gabbia e auspicabilmente Musacchio. Valuteremo se ci saranno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Sparta Praga.– «È un discorso attuale che stiamo affrontando da parecchio tempo col suo agente e con lui, in maniera serena e ci auguriamo proficua. C’è la volontà di prolungare e di farlo senza fretta, ma consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere».– «Ilcentrale poteva essere un’emergenza nel mercato concluso, vedremo come arriveremo a, recupereremo Gabbia e auspicabilmente Musacchio. Valuteremo se ci saranno ...

Alessan34958222 : RT @saveriocamba: Massara nel prepartita: -Si tratta con Raiola per il rinnovo di Gigio. -A Gennaio non è detto che si torni sul mercato… - MilanNewsit : Massara sul mercato: 'Il difensore poteva essere un'emergenza ma torneranno sia Gabbia sia Musacchio' - MilanForever81 : RT @saveriocamba: Massara nel prepartita: -Si tratta con Raiola per il rinnovo di Gigio. -A Gennaio non è detto che si torni sul mercato… - TeofiloSteven : RT @saveriocamba: Massara nel prepartita: -Si tratta con Raiola per il rinnovo di Gigio. -A Gennaio non è detto che si torni sul mercato… - officialdrezz : RT @saveriocamba: Massara nel prepartita: -Si tratta con Raiola per il rinnovo di Gigio. -A Gennaio non è detto che si torni sul mercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Massara Difensore Nuovo difensore per il Milan a gennaio? Massara: "Possibile, valuteremo qualche opportunità" TUTTO mercato WEB Massara: “Se ci sarà bisogno rinforzeremo la squadra”

Federic Massara, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky SPort nel pre gara di Milan-Sparta Praga. Queste le sue dichiarazioni: Sul turnover: “Ci sono alcune rotazioni oggi per avere forze ...

Milan, Massara: 'Donnarumma? Ci sono serenità e volontà di rinnovare. Su Lovato e Simakan...'

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan ... ma è un obiettivo che vogliamo centrare": SUL MERCATO - "Lovato o Simakan? Il ruolo del difensore centrale poteva essere un emergenza nel mercato ...

Federic Massara, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky SPort nel pre gara di Milan-Sparta Praga. Queste le sue dichiarazioni: Sul turnover: “Ci sono alcune rotazioni oggi per avere forze ...Frederic Massara, direttore sportivo del Milan ... ma è un obiettivo che vogliamo centrare": SUL MERCATO - "Lovato o Simakan? Il ruolo del difensore centrale poteva essere un emergenza nel mercato ...