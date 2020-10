Mario Balotelli critica Maria Teresa | I fan non ci stanno e lo zittiscono (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mario Balotelli critica Maria Teresa Ruta per il suo acceso sfogo nei confronti del padre di Guenda, Amedeo il quale avrebbe affermato alcune cose negative su sua figlia. Infastidito dal fatto che se urla una donna tutto va bene e se urla suo fratello no, ha deciso di pubblicare alcuni tweet proprio riguardo l’argomento. Ma i fan non ci stanno proprio e cercano di zittirlo spiegandogli la differenza tra le due dinamiche. Davvero tante persone si sono trovate in disaccordo con quanto ha affermato. Facendo così sta peggiorando la situazione in cui è già immischiato a causa della sua battuta infelice. Mario Balotelli critica Maria Teresa Come tutti oramai sappiamo, il calciatore ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020)Ruta per il suo acceso sfogo nei confronti del padre di Guenda, Amedeo il quale avrebbe affermato alcune cose negative su sua figlia. Infastidito dal fatto che se urla una donna tutto va bene e se urla suo fratello no, ha deciso di pubblicare alcuni tweet proprio riguardo l’argomento. Ma i fan non ciproprio e cercano di zittirlo spiegandogli la differenza tra le due dinamiche. Davvero tante persone si sono trovate in disaccordo con quanto ha affermato. Facendo così sta peggiorando la situazione in cui è già immischiato a causa della sua battuta infelice.Come tutti oramai sappiamo, il calciatore ...

trash_italiano : Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP - tpi : Il vergognoso sessismo di sua maestà l’intoccabile Mario Balotelli al #GfVip. - pisto_gol : Non avevo assistito alla performance di Mario Balotelli al #gfvip2020 Comincio a pensare che abbia ragione #ASacchi… - h__stylesgirl : RT @Zuccherofilat0: In un mondo di Mario Balotelli siate Pierpaolo Pretelli. #GFVIP - Ada_ursus : RT @Zuccherofilat0: In un mondo di Mario Balotelli siate Pierpaolo Pretelli. #GFVIP -