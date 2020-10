Marin | smantellamento colonia felina Piazza Vittorio atto grave

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Questa mattina il Consiglio del Municipio 1 ha votato all’unanimita’ una mozione, di cui sono primo firmatario, per tutelare ladiEmanuele II, una delle piu’ antiche della citta’.” “Di recente, infatti, lae’ stata interessata da lavori di riqualificazione e in vista della prossima inaugurazione la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha deciso di gettare le cucce dei felini, negando cosi’ ai 40 gatti dellaun posto dove ripararsi e causando loro anche un danno psichico trattandosi di animali caratterialmente abitudinari.” “Dietro alle colonie feline c’e’ tanta dedizione e sacrificio, non solo dei volontari, ma anche di tutti coloro che li ...