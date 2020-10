Maria Zaffino | rabbia e delusione per l’ex ballerina di Amici | lettera al Governo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Exd‘ha fatto parte della scuola dide Filippi per un lungo periodo di tempo, prima come allieva le sue esibizioni erano seguitissime e attese e poi con assistente dei vari ragazzi che hanno fatto parte del talent. Solo tre anni faha lasciato la scuola d’per aprire … L'articoloper l’exdialproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Maria Zaffino

MeteoWeek

Ex ballerina d‘Amici Maria Zaffino ha fatto parte della scuola di Maria de Filippi per un lungo periodo di tempo, prima come allieva le sue esibizioni erano seguitissime e attese e poi con assistente ...