Mare fuori 2, la seconda stagione si farà: anticipazioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre Rai 2 ha trasmesso il finale di stagione di Mare fuori, la coproduzione Rai Fiction e Picomedia che ha raccontato in 6 prime serate le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. All’indomani della conclusione delle vicende narrate i fan si chiedono se ritroveranno in futuro i loro beniamini sul piccolo schermo per un seguito della storia. Mare fuori 2, le parole del produttore Roberto Sessa La risposta è sì. D’altronde era stato lo stesso produttore Roberto Sessa che, nel presentare la serie a Repubblica.it aveva ammesso: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre Rai 2 ha trasmesso il finale didi, la coproduzione Rai Fiction e Picomedia che ha raccontato in 6 prime serate le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. All’indomani della conclusione delle vicende narrate i fan si chiedono se ritroveranno in futuro i loro beniamini sul piccolo schermo per un seguito della storia.2, le parole del produttore Roberto Sessa La risposta è sì. D’altronde era stato lo stesso produttore Roberto Sessa che, nel presentare la serie a Repubblica.it aveva ammesso: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, ...

