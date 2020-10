LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #Marani (SKY): “Vittoria di spessore del Napoli” Nel post partita di #RealSociedadNapoli: “Il Napoli questa sera dà un’ulte… - maxs4rblue : RT @napolista: #Marani (SKY): “Vittoria di spessore del Napoli” Nel post partita di #RealSociedadNapoli: “Il Napoli questa sera dà un’ulte… - napolista : #Marani (SKY): “Vittoria di spessore del Napoli” Nel post partita di #RealSociedadNapoli: “Il Napoli questa sera d… - A_Tutto_Milan : ??| #Donnarumma: un'assenza pesante per il #Milan secondo Matteo #Marani - tigrotto65 : @MinaInterista Interessante che ai microfoni di Sky Marani con presente Kjaer fanno una domanda su Eriksen. Se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Marani SKY

Calcio e Finanza

Con l’andata della seconda giornata della fase a gironi, scatta in esclusiva su Sky l’edizione 2020/21 della UEFA Europa League. Ogni ...Ecco dove vedere in diretta tv le partite di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, di Europa League. In campo tre italiane: Milan, Roma e Napoli ...