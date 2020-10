Maradona | 60 anni di meraviglie | ribellioni e furori

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Diego Armandocompie 60. Sono giorni di festa, di nostalgia e di nuove sfide per il Pibe, mai stanco - attraverso i social - di dare sfogo alle proprie tenerezze e ai propri: ricordando i compagni delle stagioni della gloria e ritornando ad attaccare i poteri forti, i padroni del football, i prepotenti della politica. Per niente facile, Dieguito: esagerato, polemico, ma mai reticente.E sempre a testa alta.Per molti, moltissimi è stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Lo considero il mio Borges della pelota, così preso dai suoi universi paralleli, dai suoi labirinti, dalla sua passata, ma non perduta poesia. Ritornano i suoi gol memorabili, come in Messico nel 1986 contro l’Inghilterra: dalla Mano de Dios, così meravigliosamente beffarda, al gol più bello di sempre, ...