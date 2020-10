Mara Venier torna con Domenica In | tutti gli ospiti della nuova puntata

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)conIn come ogni settimana e tra novità e anticipazioni scopriamo insieme chi sono glidell’ottava. E’ tempo di unadiIn, quella in arrivo questo fine settimana darà come sempre ricca di colpi di scena e di tantiche fanno parte del mondotv ecultura che ci terranno compagnia come ogni volta. A capitanare tutto, come sempre la padrona di casa che dopo il suoi ritorno allain Rai ha sbaragliato la concorrenza e nello specifico l’armata di Canale Cinque esua Barbara D’Urso, costretta a ritardare ...