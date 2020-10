Maneskin: “Vent’anni” è il nuovo singolo della band (Di giovedì 29 ottobre 2020) In uscita venerdì 30 ottobre 2020 Esce il 30 ottobre il nuovo singolo dei Maneskin, band rivelazione degli ultimi anni. Si chiama Vent’anni” e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Leggi anche: Maneskin, nuovo singolo in uscita il 30 ottobre La band, ospite della web serie “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”, ha presentato in anteprima il singolo con una performance live nell’ineguagliabile scenario dei palazzi imperiali sul Palatino, un’esibizione senza pubblico in uno dei luoghi più iconici al mondo. A distanza di due anni dall’album di debutto “Il ballo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) In uscita venerdì 30 ottobre 2020 Esce il 30 ottobre ildeirivelazione degli ultimi anni. Si chiama Vent’anni” e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Leggi anche:in uscita il 30 ottobre La, ospiteweb serie “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”, ha presentato in anteprima ilcon una performance live nell’ineguagliabile scenario dei palazzi imperiali sul Palatino, un’esibizione senza pubblico in uno dei luoghi più iconici al mondo. A distanza di due anni dall’album di debutto “Il ballo ...

dirtyhalfdozen : RT @insidemusicit: #Maneskin : l'attesa video performance di VENT'ANNI #ManeskinAlbum #InsideMusic - PaginaNuova : la REPUBBLICA - I Maneskin da Londra al Colosseo per raccontare i loro 'Vent'anni'. 'Con Toscani nudi e crudi'… - hashtag24news1 : I Maneskin tornano dopo due anni da 'Il ballo della vita' con un manifesto generazionale, 'Vent'anni' appunto, che… - insidemusicit : #Maneskin : l'attesa video performance di VENT'ANNI #ManeskinAlbum #InsideMusic - lagiulia_f : Io c'ho vent'anni perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. #maneskin #Måneskin (sì, non riesco a dormir… -