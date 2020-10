Mancini: «In Serie A ci sono pochissimi italiani. I giovani sono il nostro futuro» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Mancini ha parlato della situazione del nostro calcio in ottica Nazionale Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, intervistato nel corso dell’evento SportLab, organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato della situazione del nostro calcio in ottica azzurra. giovani – «I giovani sono il futuro del nostro paese. Nel momento storico in cui io ho preso la Nazionale c’era bisogno di dare fiducia a qualche ragazzo che magari giocava anche poco nei rispettivi club. Credo di essere stato l’allenatore ad aver fatto giocare e debuttare più calciatori giovani». POCHI italiani – «Nel ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Robertoha parlato della situazione delcalcio in ottica Nazionale Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, intervistato nel corso dell’evento SportLab, organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato della situazione delcalcio in ottica azzurra.– «Iildelpaese. Nel momento storico in cui io ho preso la Nazionale c’era bisogno di dare fiducia a qualche ragazzo che magari giocava anche poco nei rispettivi club. Credo di essere stato l’allenatore ad aver fatto giocare e debuttare più calciatori». POCHI– «Nel ...

Stephan El Shaarawy sta vivendo un periodo strano, al di là del Covid, perché il campionato cinese è finito da un mese e perché la quarantena gli impone di trattenersi in Italia per rispondere alla ...

